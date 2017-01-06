"Известия": сегодня Самедов обсудит с "Локо" переход в "Спартак"

Сегодня полузащитник Александр Самедов проведет решающую встречу с руководством "Локомотива", информируют "Известия". По данным источника издания, 32-летний игрок и его представители постараются поставить точку в истории с переходом в "Спартак".

Как ожидается, железнодорожники снизят цену на футболиста с обозначенных ранее 5 до 4 миллионов евро. При этом 1 миллион из этой суммы выплатит лично Самедов, еще 3 оплатит "Спартак", утверждают "Известия".