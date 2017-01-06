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"Известия": сегодня Самедов обсудит с "Локо" переход в "Спартак"

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Сегодня полузащитник Александр Самедов проведет решающую встречу с руководством "Локомотива", информируют "Известия". По данным источника издания, 32-летний игрок и его представители постараются поставить точку в истории с переходом в "Спартак".

Как ожидается, железнодорожники снизят цену на футболиста с обозначенных ранее 5 до 4 миллионов евро. При этом 1 миллион из этой суммы выплатит лично Самедов, еще 3 оплатит "Спартак", утверждают "Известия".

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http://izvestia.ru/news/655998

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Platinum1991

Этого баламута Самедова - Спартак деньгами переманил к себе и пусть платит за Самедова все 5 миллионов отступных по контракту! Локомотив НИЧЕГО не теряет! НИЧЕГО! Теряет Самедов и Спартак! Вот пусть Спартак и платит по полной! Локомотиву здесь не надо уступать! Это не тот случай и на шантаж Спартака по Самедову не надо обращать внимание! Спартак ЛОМАЕТ карьеру Самедову под конец футбольной карьеры, а не Локомотив! Спартак ломает!!! Поэтому во всех бедах Самедова виноват он сам и Спартак, а не Локомотив! А деньги у Спартака есть, вот пусть платит по полной!!! Самедов погнался за деньгами Спартака, да и Спартак его ПЕРЕМАНИЛ деньгами, а как только встал вопрос оплаты, так Спартак стал валять настоящего ДУРАЧКА и косить под ИДИОТОВ! Утром деньги 5 миллионов, а опосля, после ОБЕДА, забирайте Самедова и валяйте с ним дурака, если Спартаку так очень хочется! НИКАКИХ уступок Спартаку!!! НИКАКИХ! Пусть платят по полной все 5 миллионов!

17:47

Немешок

Логично.Чего только не сделаешь чтобы попасть в Спартак

17:32

delacrua

причем тут плаыч? тот губами шлепает только да стопки опрокидывает. там есть кому бухгалтерией заниматься

16:53

Jean4

Самед в Ромашку так хочет, что готов сам приплатить Палычу? =)))

16:03

DJDF

Спартак красавцы, сбили цену на 40%! Локомотив тоже в плюсе, избавятся от дорогого балласта! А вот Самедову за мнимое чемпионство придется приплачивать из своего кармана. Еще никто не догадался купить золотую медаль за миллион! Как он нужен в Спартаке всем ясно.

15:26

Edward CSKA

Пусть тогда и зарплату себе платит, раз так мясным хочет стать !!!

15:09

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