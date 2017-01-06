"Известия": сегодня Самедов обсудит с "Локо" переход в "Спартак"

Сегодня полузащитник Александр Самедов проведет решающую встречу с руководством "Локомотива", информируют "Известия". По данным источника издания, 32-летний игрок и его представители постараются поставить точку в истории с переходом в "Спартак".
Как ожидается, железнодорожники снизят цену на футболиста с обозначенных ранее 5 до 4 миллионов евро. При этом 1 миллион из этой суммы выплатит лично Самедов, еще 3 оплатит "Спартак", утверждают "Известия".
Platinum1991
Этого баламута Самедова - Спартак деньгами переманил к себе и пусть платит за Самедова все 5 миллионов отступных по контракту! Локомотив НИЧЕГО не теряет! НИЧЕГО! Теряет Самедов и Спартак! Вот пусть Спартак и платит по полной! Локомотиву здесь не надо уступать! Это не тот случай и на шантаж Спартака по Самедову не надо обращать внимание! Спартак ЛОМАЕТ карьеру Самедову под конец футбольной карьеры, а не Локомотив! Спартак ломает!!! Поэтому во всех бедах Самедова виноват он сам и Спартак, а не Локомотив! А деньги у Спартака есть, вот пусть платит по полной!!! Самедов погнался за деньгами Спартака, да и Спартак его ПЕРЕМАНИЛ деньгами, а как только встал вопрос оплаты, так Спартак стал валять настоящего ДУРАЧКА и косить под ИДИОТОВ! Утром деньги 5 миллионов, а опосля, после ОБЕДА, забирайте Самедова и валяйте с ним дурака, если Спартаку так очень хочется! НИКАКИХ уступок Спартаку!!! НИКАКИХ! Пусть платят по полной все 5 миллионов!
17:47
Немешок
Логично.Чего только не сделаешь чтобы попасть в Спартак
17:32
delacrua
причем тут плаыч? тот губами шлепает только да стопки опрокидывает. там есть кому бухгалтерией заниматься
16:53
Jean4
Самед в Ромашку так хочет, что готов сам приплатить Палычу? =)))
16:03
DJDF
Спартак красавцы, сбили цену на 40%! Локомотив тоже в плюсе, избавятся от дорогого балласта! А вот Самедову за мнимое чемпионство придется приплачивать из своего кармана. Еще никто не догадался купить золотую медаль за миллион! Как он нужен в Спартаке всем ясно.
15:26
Edward CSKA
Пусть тогда и зарплату себе платит, раз так мясным хочет стать !!!
15:09