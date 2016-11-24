"Известия": Каррера выразил доверие Реброву

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил доверие вратарю Артему Реброву, сообщают "Известия". По информации издания, тренерский штаб команды во главе с итальянским специалистом полностью доверяет россиянину, место которого на вратарской позиции не подвергается сомнению, несмотря на переход в стан красно-белых голкипера Александра Селихова.

Напомним, что во вторник Селихов, защищающий цвета "Амкара", подписал со "Спартаком" контракт сроком на 4,5 года, который вступает в силу 6 декабря 2016 года. По информации "Известий", между Каррерой и Ребровым после одной из тренировок команды в рамках подготовки к выездному матчу 15-го тура чемпионата России с "Тереком" состоялся диалог, в ходе которого наставник призвал голкипера не обращать внимания на возникшую в клубе конкуренцию во вратарской линии и заверил, что текущий сезон он намерен завершить с теми вратарями, которые были в его распоряжении до подписания контракта с Селиховым.

