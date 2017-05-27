Измайлов – заместитель председателя совета директоров "Спартака"

Как стало известно "СЭ", вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов в ближайшее время войдет в совет директоров красно-белых в качестве заместителя председателя. В руководящем органе клуба он сменит Александра Жиркова, который решил сосредоточиться на деятельности, не связанной со спортом. Таким образом, Измайлов будет курировать коммерческое и финансовое направления работы "Спартака". Официально об изменениях будет объявлено через несколько дней.

После перестановок совет директоров чемпионов России-2016/17 будет выглядеть следующим образом: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и – в ближайшем будущем – Измайлов.