17:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Измайлов ответил Митрофанову, какой клуб самый популярный в России

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Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов усомнился в том, что "Зенит" является самым популярным в России, передает из Тарасовки коррспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов заявил, что его команда лидирует по данным всех проводимых опросов на эту тему.

– ВЦИОМ и прочие проводили опросы, но посмотрите количество опрошенных, – сказал Измайлов. – Оно совсем невелико. А потом посмотрите, сколько людей собирается в наших секторах на гостевых матчах.

 

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