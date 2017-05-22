Из-за поломки системы подогрева на поле в Туле вытекло до 6 тонн тосола

Серьезные повреждения получил тульский стадион по итогам визита фанов "Спартака" на матч 30-го тура.
Встреча, напомним, состоялась вчера и закончилась победой туляков (3:0) – после финального свистка болельщики совершили прорыв на поле, поломав ворота и повредив систему подогрева. Кроме того, выломаны кресла в одном из фан-секторов.
– Сегодня утром провели совещание по итогам матча, – говорит гендиректор "Арсенала" Дмитрий Балашов. – Повреждена система подогрева, от 4 до 6 тонн тосола вылилось в грунт – из-за этого умер газон. Пространство примерно 6 на 6 или 7 на 7 метров необходимо оперативно заменить. Речь не идет только о замене газона, необходимо менять и грунт. Плюс ремонт системы подогрева, кроме того, оперативно меняем ворота. Выломаны 166 кресел, повреждена светодиодная система по периметру стадиона. Вандализм. К таким большим потерям мы не готовы, будем думать, как поступать. (Сергей ЕГОРОВ)
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RoyalHunter
менты на матче вообще были? чё делали? али навыки пользования дубинками утратили?
13:45
old grumbler
rusfed 2.0 - а умные вопросы будут? Ты разнимал толпу? Все такие умные за компом...
13:43
Jean4
Счет выставлять Федуну, что еще делать.
13:40
rusfed 2.0
А чё молча наблюдали?
13:33