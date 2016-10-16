Из-за ошибки арбитра Павлюченко сыграет со "Спартаком"

Промашка судьи Игоря Федотова, на 54-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Урал" – "Зенит" (0:2) не удалившего с поля нападающего хозяев Романа Павлюченко, позволит форварду в следующем туре сыграть против своей бывшей команды – "Спартака". Матч "Урал" - "Спартак" пройдет 22 октября в Екатеринбурге.

Напомним, что рефери не стал показывать красную карточку, когда Павлюченко, проиграв единоборство Нету, умышленно ударил зенитовца сзади по ногам. Арбитр бежал за футболистами и видел, что произошло, но ограничился предупреждением.

По данным "СЭ", инспектор встречи Александр Гвардис поддержал Федотова и не стал снижать его оценку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"