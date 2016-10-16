Из-за ошибки арбитра Павлюченко сыграет со "Спартаком"

Промашка судьи Игоря Федотова, на 54-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Урал" – "Зенит" (0:2) не удалившего с поля нападающего хозяев Романа Павлюченко, позволит форварду в следующем туре сыграть против своей бывшей команды – "Спартака". Матч "Урал" - "Спартак" пройдет 22 октября в Екатеринбурге.
Напомним, что рефери не стал показывать красную карточку, когда Павлюченко, проиграв единоборство Нету, умышленно ударил зенитовца сзади по ногам. Арбитр бежал за футболистами и видел, что произошло, но ограничился предупреждением.
По данным "СЭ", инспектор встречи Александр Гвардис поддержал Федотова и не стал снижать его оценку. (Александр БОБРОВ)
Излучение Промкооперации и Пищев
Петербург Все футбольные новости подаются СЭ через красно-белую призму. Такая вот беспристрастная Московская журналистика. /// Это не московская журналистика, так как ни ЦСКА ни Локо тут не причем... это - позорная свиноориентированная журналистика... Причем, что в СЭксе, что в Совспорте, что на Матч(Хряк)-ТВ...
18:39
Излучение Гаврилова-Черенкова
Да вы все ничего не поняли: Роме вспомнят его проделки и восстановят справедливость именно в матче со Спартаком, удалят, и Спартак будет в большинстве. Так что многоходовка ещё круче)))
18:36
Петербург
Все футбольные новости подаются СЭ через красно-белую призму. Такая вот беспристрастная Московская журналистика.
18:34
zenit08
Эта формулировка от СЭ как раз рассчитана на то, чтобы насобирасть коменты как внизу. Это так очевидно, что просто диву даешься, почему вы так легко ведетесь на такие примитивные провокации.
18:33
П_о_в_а_р
А я так и знал, что не всё так просто. Многоходовочка ГВКашная.
18:25
Проба положительна
Снова срач обидели..
18:22
regjy
поросята запаниковали?
18:22
ArsenJaSenKo
Уже какой-то космический бред с этими новостями в стиле "Спартак опять пострадавший". Если у Спартака что-то пойдет не так потом (а так и будет, скорее всего), начнут вспоминать про невыданные в 3м туре карточки игроку гипотетического "Оренбурга"....
18:20
Против шерсти
опять судьи обижают великий клуб (
18:19
klipsch
То есть вот такая вот формулировка) Если Павлик забьёт спартаку, будет очередная истерика на пустом месте. Зато будет над чем посмеятся
18:12
Kirillyurrich
ахах, оказывается он не зениту, а свиньям помешал...причем после этого еще и показал жк дзюбе в этом эпизоде...
17:51
Thomas_Boy
Судейский заговор!!! Доколе?!
17:49
RVS70
Это заговор против Спартака))))
17:45