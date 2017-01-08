Ивелин Попов: "Я дважды стал лучшим игроком Болгарии, потому что сейчас такое поколение игроков"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов, во второй раз кряду признанный лучшим футболистом Болгарии, самокритично отнесся к полученному призу. Хавбек отметил, что несколько великих болгарских игроков лишь по разу выигрывали эту награду.

– Понимаю, что уже дважды признавался лучшим футболистом страны, – цитирует Fakti.bg Попова. – Тем не менее, это следствие сегодняшнего поколения, потому что несправедливо, что такие футболисты как Георгий Аспарухов и Никола Котков лишь по разу выигрывали эту награду.