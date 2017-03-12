20:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ивелин Попов: "Самедов выручил "Спартак"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после победы над "Анжи" (1:0) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что поддержка болельщиков помогла команде набрать три очка. По словам Попова, в действиях "Спартака" была нервозность, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Поздравили Самедова с первым голом после возвращения?

– Сказали ему: "Спасибо, так держать". Он выручил команду.

– После матча спартаковцы собрались в круге и что-то говорили друг другу. О чем шла речь?

– Мы каждый раз так собираемся, и капитан говорит несколько слов.

– Как вам поддержка болельщиков? Показалось, что они соскучились по футболу.

– Конечно, соскучились. Поддерживали нас очень хорошо, и это помогло победить.

– В первом тайме была нервозность в действиях команды, брак в передачах. Почему?

– Да, и нервозность была, и напряжение. Главное, что мы выиграли и порадовали болельщиков этой победой.

– Вы играли в центре, а Промес и Самедов постоянно менялись местами. Насколько было тяжело взаимодействовать с партнерами?

– Вообще сегодня пришлось трудно. Когда соперник садиться низко в оборону, это проблема для нас, потому что при получении мяча нет места.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kot, kotoryi

- что делает? садится (в оборону)

20:45

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