Ивелин Попов: "Самедов - ценное приобретение для "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после победы в матче 19-го тура чемпионата России над "Анжи" (1:0) порадовался за Александра Самедова, который забил первый мяч после возвращения в стан красно-белых.

– Мы хотели выиграть во что бы то ни стало, – сказал Попов. – Предполагали, что будет такая игра, что "Анжи" встанет в оборону. У нас было много моментов и в конце могли забить и второй мяч, и третий, и стандарты сегодня получались. Так что 1:0 – это самый маленький счет.

– Александр Самедов забил первый мяч за "Спартак". Поздравили его с этим?

– Конечно. Он молодец, выручил команду. Все его поблагодарили и мы желаем ему продолжать в том же духе. Это ценное приобретение для нас. Он забил победный мяч и теперь отрыв у нас составляет восемь очков. Это хорошо.

– То есть вы следили, как играли соперники?

– Конечно. Они ведь играли раньше нас, поэтому мы посмотрели. Наши конкуренты проиграли, поэтому нам надо было по любому побеждать.

– Вас это воодушевило или нервировало?

– И то, и другое. Какая-то смесь. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)