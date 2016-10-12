Ивелин Попов: "Ростов" стал сильной командой за последние два года"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов поздравил с 90-летием Никиту Павловича Симоняна. Также болгарин подчеркнул, что матч 10-го тура чемпионата России против "Ростова" для красно-белых будет очень сложным.

– Уже чувствую себя лучше, – сказал для клубной пресс-службы Попов. – Прилетел вчера вечером, а сегодня у меня была легкая восстановительная тренировка. Все нормально, все в порядке.

Играть под нападающим – это мое, потому что я люблю играть из глубины. Но я говорил и в сборной Болгарии, и в предыдущих клубах, что готов выступить там, куда поставит главный тренер. В национальной команде 90 минут играл на позиции форварда, так решил тренер.

Тренер скоро скажет нам, какие сильные стороны есть у "Ростова", какие слабые. Не только я, но и мои коллеги хотим показать не только хорошую игру, но и победить. Хочу пригласить болельщиков на стадион, нам нужна ваша поддержка, поэтому ждем вас на этом матче. Встреча с "Ростовом" будет тяжелой, за последние два года эта команда стала сильнее, нам будет очень сложно.

Желаю Никите Павловичу удачи, здоровья, и чтобы "Спартак" приносил больше радости. Его игр я не видел, но очень много о нем читал, он настоящая легенда этого клуба. Он всегда подсказывает нам, и футболистам понятно все, о чем он говорит.