Ивелин Попов: "Проиграли "Зениту" – не спал до пяти утра"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в интервью "СЭ" рассказал, какой день за все время в столичном клубе для него был самым тяжелым. Также болгарский хавбек подчеркнул, что после поражения от "Зенита" не мог уснуть до пяти утра.

– Какой самый тяжелый день за все время в "Спартаке"?

– В марте 2016-го уступили ЦСКА в Химках – 0:1. Ничего тяжелее для меня не было. Чувствовал себя погано, и не отпускало несколько дней. До утра после поражения не могу заснуть. "Зениту" проиграли – не спал до пяти утра. Ужасное настроение!

– А самый светлый?

– Мой приход в "Спартак", конечно!

– Прекрасный ответ. Ваш невероятный мяч "Зениту" до сих пор перед глазами.

– Спасибо, вы добрый человек. По телевизору я видел голы и покрасивее. Но когда сам находился на поле – пожалуй, это самый лучший. Когда Костадинов забивал свой великий мяч французам, я был совсем малыш. Смотрел даже не в прямом эфире… (Юрий ГОЛЫШАК)

Ивелин Попов: "Я стал другим. Не обижаюсь, когда оставляют в запасе"