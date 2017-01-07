Ивелин Попов: "Останусь в "Спартаке", рано идти за большими деньгами"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов, во второй раз кряду признанный лучшим футболистом Болгарии, сообщил, что не собирается покидать московский клуб. По информации болгарских СМИ хавбек этой зимой мог стать игроком "Трабзонспора".

– 2016 год получился хорошим для меня, – цитирует Dnevnik.bg Попова. – Надеюсь, 2017-й, в котором я всем желаю крепкого здоровья, будет еще лучше. Надеюсь стать чемпионом в составе "Спартака". Информация о моем переходе в другой клуб не соответствует действительности, у меня действующий контракт с московской командой.

Мне слишком рано уходить за большими деньгами. Я доволен тем, что у меня есть в "Спартака". Что касается полученной награды, то я посвящаю ее своему отцу.