Ивелин Попов: "Нравится работать с Каррерой в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал, что ожидал успешного выступления команды в нынешнем сезоне. Он отметил, что ему нравится работать под руководством Массимо Карреры. Напомним, что после 17 туров красно-белые занимают первое место в чемпионате России.

– В Москве мне все нравится, здесь я чувствую себя очень хорошо, – приводит "Топ Спорт" слова Попова. – Впервые за многие годы "Спартак" идет на первом месте, мы надеемся, что в конце сезона станем чемпионами. На протяжении 15 лет фанаты не видели "Спартак" победителем. И любой отрицательный результат для них сродни катастрофе.

Последний матч с "Рубином" был очень трудным для нас, мы проявили волю и характер, плюс наши болельщики сильно помогли.

Я ожидал, что "Спартак" может провести такой хороший сезон. Дмитрий Аленичев построил новую команду, мы заняли пятое место. Затем его сменил Массимо Каррера. Мне нравится, как работает итальянец, он доверяет футболистам.