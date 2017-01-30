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Ивелин Попов: "Копенгаген" - хорошая проверка для "Спартака"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов поделился ожиданиями от предстоящего матча на сборе в ОАЭ с "Копенгагеном". Встреча состоится 31 января (начало – в 16:00 по московскому времени).

– Мы всегда начинаем контрольные матчи с командами, которые, можно сказать, ниже уровнем, – цитирует Попова пресс-служба "Спартака". – Мне понравилось, что в игре с "Жилиной" все приняли участие. Команда выложилась на 100 процентов. Что касается, Самедова и Луиза Адриану, то мы знаем их сильные качества. Это хорошие игроки.

"Копенгаген" должен быть подготовлен лучше нас, так как у них 16 февраля игра в Лиге Европы. Поэтому это будет хорошая проверка для "Спартака". Все-таки это чемпион Дании.

На сборе у нас приличные нагрузки. Думаю, мы хорошо подготовимся к сезону.

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Материалы REN-TV

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