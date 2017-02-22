Ивелин Попов: "Гончаренко мне два спора проиграл"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в интервью "СЭ" рассказал о работе в "Кубани" под руководством нынешнего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. По словам болгарского хавбека, наставник армейцев - фанат тактических занятий.

- Вы же сегодня практически эксперт по ЦСКА, играли у Гончаренко. Что этот человек точно изменит в команде?

– Когда работали с ним в "Кубани", Гончаренко был фанатом тактических занятий. Изучал до мелочей каждого соперника. В ЦСКА будет то же самое. Я поражался: "Зачем столько над этим работать?" – "Мне это помогло в БАТЭ, всегда приносило результат. Значит, буду делать и здесь". Два спора мне проиграл!

– Как интересно. Расскажите же скорее.

– 2014 год. Сборы в Турции. Смотрит на меня: "Говори, сколько очков "гол плюс пас" наберешь после 13 игр?" – "Семь точно наберу!" Гончаренко будто ждал такого обещания. Обрадовался: "Если набираешь семь, всю команду веду в ресторан. Не только футболисты, весь персонал, каждый массажист будет пировать за мой счет!"

– Если не набираете?

– Все то же самое – только уже за мой счет. Пожали руки.

– Кто платил?

– Уже за три матча до конца набрал больше. Гончаренко не обманул – всех собрал и поехали в ресторан. Погуляли классно! Я думал, у него желание спорить пропало на всю жизнь. Так он снова подходит: "Осталось три матча. Сколько еще наберешь?". Я прикинул – ну, два-то наберу. Гончаренко обрадовался: "Спорим?" – "Спорим!"

– Хоть здесь-то проспорили?

– Первый же матч с "Крыльями", первый тайм – 0:0. Во втором делаю две голевые. Гляжу на него: "Уже проиграл!". (Юрий ГОЛЫШАК)

Ивелин Попов: "Я стал другим. Не обижаюсь, когда оставляют в запасе"