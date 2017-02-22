Ивелин Попов: "Ещенко - это позитив"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в интервью "СЭ" рассказал, кого считает самым забавным человеком в команде. Также Попов отметил профессиональные качества Артема Реброва, Романа Зобнина и Ильи Кутепова.

– Самый забавный человек в нынешнем "Спартаке"?

– Ещенко! Вы на него сами посмотрите – он же излучает позитив. Постоянно шутит, смеется.

– Ещенко как картинная галерея. Тату можно час рассматривать.

– Я не фанат татуировок и машин… Поглядите на меня – ни одного рисунка нет. Ни разу даже мысли не мелькнуло сделать. Вот друг мой играет сейчас в Болгарии, так он с Ещенко мог бы поспорить. Как-то всмотрелся – торт нарисован.

– Ого.

– Я тоже обомлел. Еще присмотрелся – капитанская повязка на руке!

– До повязки Ещенко не додумался. Кто профессионал номер один в "Спартаке"?

– Ребров, Зобнин и Кутепов. Вы присмотритесь к Артему, если будет возможность. Кто первым приезжает на базу? Он. Кушает, идет в тренажерный зал – а после этого на поле. Тренируется со всеми остальными.