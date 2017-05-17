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Ивелин Попов: "Долго ждал успеха в составе российской команды"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после своей замены в матче 29-го тура чемпионата России против "Терека" выразил радость в связи с предстоящими празднованиями чемпионского титула. Болгарин был заменен на 62-й минуте, вместо него вышел хавбек Джано Ананидзе.

– Я очень рад, – сказал в эфире "Матч ТВ" Попов. – Долго ждал успеха в составе российской команды и, наконец, все получилось. Сегодня у нас хороший настрой, поскольку хотели показать, что мы – чемпионы!

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //
Золотой день "Спартака". Все о матче новых чемпионов России с "Тереком". LIVE!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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