Ивелин Попов: "До лета останусь в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов подчеркнул, что не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно. Ранее турецкие СМИ распространили информацию о том, что болгарин практически договорился с "Трабзонспором" о переходе. Кроме того, игрок подтвердил, что летом к нему проявляла интерес "Сампдория".

- Я не знаю, о чем пишет пресса, но надеюсь стать чемпионом со "Спартаком", - приводит Novsport слова Попова. - Думаю, еще не настал момент покинуть Москву. Если будет возможность перехода, то лучше это сделать летом. Сейчас я, конечно, останусь в "Спартаке".

Раньше мной действительно интересовались в Италии, но "Спартак" запросил слишком большую цену - 10 миллионов евро. Сделка не состоялась, но я об этом не жалею.