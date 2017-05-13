Ивелин Попов: "Будем усиленно готовиться к матчу с "Тереком"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после победы над "Амкаром" (1:0) 28-го тура чемпионата России подчеркнул, что данный результат говорит о хорошей и надежной игре команды. По словам хавбека, у красно-белых не было недостатка мотивации в связи с досрочным завоеванием чемпионства.

После завершения этой встречи болельщики побежали к команде, чтобы поздравить ее с первой за 16 лет победой в премьер-лиге. Напомним, что спартаковцы обеспечили себе первое место в чемпионате России еще в прошлом туре.

– 1:0 – самый хороший счет, – сказал Попов. – Это показывает, что команда очень хорошо играет в обороне и реализует свои моменты.

– Как настраивались на этот матч?

– Мы – профессионалы, играем за себя, за "Спартак", за семью, поэтому хотели победить. В оставшихся двух встречах тоже будем настраиваться на победу.

– Какие эмоции в связи с тем, что болельщики выбежали на поле?

– Нормально. Это очень хорошая эмоция и большой праздник для всех болельщиков "Спартака".

– Понимаете, что в матче с "Тереком" нельзя будет проиграть, потому что в этот день будет празднование чемпионства?

– Мы очень хорошо понимаем значимость этой игры. Будем усиленно готовиться. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" – "Спартак"//

Болельщики выбежали на поле после победы "Спартака" над "Амкаром" //

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