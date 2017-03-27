10:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ивелин Попов близок к переходу в "Фенербахче"?

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов выразил желание перейти в "Фенербахче", информирует Ajansspor. Согласно источнику, стороны близки к достижению соглашения.

Напомним, что "Фенербахче" планировал приобрести хавбека минувшей зимой, но сделка так и не состоялась. Ранее сообщалось, что турецкий клуб предлагает за 29-летнего болгарина нападающего Эммануэла Эменике, который недавно выразил желание вернуться в чемпионат России.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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МПС66

Идиоты в Спартаке - Попов очень приличный игрок!

11:06

drony4

ЗАБЕРИТЕ ЕГО СКОРЕЕ и эменике себе оставьте!

11:02

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