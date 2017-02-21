Ивелин Попов: "Аленичев угорал над Титовым: "Тебе советует, а сам не бил"

Собеседником одного из авторов "Разговора по пятницам" Юрия ГОЛЫШАКА стал полузащитник "Спартака" Ивелин Попов. Первыми цитаты из беседы смогут узнать подписчики группы "СЭ" в социальной сети "ВКонтакте".

– Та мелочь, которую подправили бы в собственной игре?

– Все уже подправлено! Хотя стоило бы больше брать игру на себя. Выхожу на хорошую позицию – ищу глазами партнера. Жду, кому отдать. А надо бить! Об этом мне постоянно твердил и Аленичев, и Егор Титов. Каждый день повторяли: "Что ж ты не бьешь? Все сделал – ударить забыл…"

– Да Егор сам – такой же.

– Вот именно. Аленичев над ним угорал: "Вот тебе советует, а сам не бил".

– За какой собственный пас, не завершившийся голом, особенно обидно?

– Последний матч с "Рубином" – отдаю Промесу, тот не забивает. Так обидно стало! Но через пять минут исправился.

– Можете забивать сами – но отдаете. Это что-то говорит о характере?

– Я очень доверчивый человек. Что чувствую – то и говорю. Всегда таким был, уже не исправить.

– Люблю этот вопрос – "тремя словами о себе". Справитесь?

– Ох… Добрый хороший парень.

– А третье?

– Добрый. Хороший. Парень. Раньше доброта вредила: около каждого футболиста кружат люди, которым постоянно что-то надо. Что-то говорят, просят…

– Сейчас – нет?

– Сейчас я научился держаться от таких в стороне.

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