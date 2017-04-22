15:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Иванович забил первый гол за "Зенит"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович забил мяч в ворота "Урала" во втором тайме матча 24-го тура чемпионата России. Отметим, что для сербского футболиста этот мяч стал первым в составе петербургского клуба.

Иванович опередил голкипера соперников на ближней штанге после навеса защитнитника Доменико Кришито и отправил мяч в сетку головой.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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burmistr

Впихнул вратаря в сетку худший игрок Зенита. Но Еськову можно увольняться. Денег звати до смерти.

16:15

Alex Tula 37

Нападение на вратаря во вратарской его трогать нельзя. Засчитывать гол нельзя! Судья полностью провалил матч.

16:03