Иванович забил первый гол за "Зенит"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович забил мяч в ворота "Урала" во втором тайме матча 24-го тура чемпионата России. Отметим, что для сербского футболиста этот мяч стал первым в составе петербургского клуба.

Иванович опередил голкипера соперников на ближней штанге после навеса защитнитника Доменико Кришито и отправил мяч в сетку головой.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"