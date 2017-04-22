Иванович забил первый гол за "Зенит"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович забил мяч в ворота "Урала" во втором тайме матча 24-го тура чемпионата России. Отметим, что для сербского футболиста этот мяч стал первым в составе петербургского клуба.
Иванович опередил голкипера соперников на ближней штанге после навеса защитнитника Доменико Кришито и отправил мяч в сетку головой.
burmistr
Впихнул вратаря в сетку худший игрок Зенита. Но Еськову можно увольняться. Денег звати до смерти.
16:15
Alex Tula 37
Нападение на вратаря во вратарской его трогать нельзя. Засчитывать гол нельзя! Судья полностью провалил матч.
16:03