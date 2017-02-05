Иванович - в центре обороны "Зенита" на игру с "Оденсе"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч с "Оденсе". Новичок сине-бело-голубых Бранислав Иванович с первых минут появится на поле. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.
Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Иванович, Анюков, Хави Гарсия, Данни, Юсупов, Шатов, Мак, Дзюба.
Трансляция матча "Зенит" - "Оденсе"
Стартовый состав на матч #ЗенитОденсе pic.twitter.com/P5liF8QvLP– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 5 февраля 2017 г.
Alexsspb
Лодыгин дырка переоцененная- в нападение пустота, игры нет .На что рассчитывает Зенит с такой игрой ? Это просто мрак- нет слов
23:02 5 февраля
Alexsspb
Лодыгин дырка переоцененная- в нападение пустота, игры нет .На что рассчитывает Зенит с такой игрой?
23:00 5 февраля
volontir
Иванович -сильный защитник
20:46 5 февраля