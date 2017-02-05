20:04 5 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Иванович - в центре обороны "Зенита" на игру с "Оденсе"

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч с "Оденсе". Новичок сине-бело-голубых Бранислав Иванович с первых минут появится на поле. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Иванович, Анюков, Хави Гарсия, Данни, Юсупов, Шатов, Мак, Дзюба.

Трансляция матча "Зенит" - "Оденсе"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Alexsspb

Лодыгин дырка переоцененная- в нападение пустота, игры нет .На что рассчитывает Зенит с такой игрой ? Это просто мрак- нет слов

23:02 5 февраля

Alexsspb

Лодыгин дырка переоцененная- в нападение пустота, игры нет .На что рассчитывает Зенит с такой игрой?

23:00 5 февраля

volontir

Иванович -сильный защитник

20:46 5 февраля

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