Иванович - в центре обороны "Зенита" на игру с "Оденсе"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч с "Оденсе". Новичок сине-бело-голубых Бранислав Иванович с первых минут появится на поле. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Иванович, Анюков, Хави Гарсия, Данни, Юсупов, Шатов, Мак, Дзюба.

Трансляция матча "Зенит" - "Оденсе"