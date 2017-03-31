13:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Иванович "проспорил" Дзюбе 100 долларов

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Перед самым началом открытой тренировки "Зенита", когда команда уже собиралась начать пробежку, произошел довольно забавный случай.

Нападающий петербургского клуба Артем Дзюба встал в ворота и покатил мяч на защитника Бранислава Ивановича со словами "Спорим на 100 долларов, что не забьешь". Иванович автоматически пробил, Дзюба удар парировал и тут же побежал к общей группе, обращаясь к Ивановичу "Все, с тебя 100 долларов". Впрочем, судя по смеху обоих футболистов, со стороны Дзюбы это было не более чем шуткой.

Напомним, что 2 апреля "Зенит" в гостях сыграет против "Рубина" в рамках 21-го тура чемпионата России.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джин_SM(v3)

О как!И никакой травмы?Забавно...

13:19

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