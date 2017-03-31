Иванович "проспорил" Дзюбе 100 долларов

Перед самым началом открытой тренировки "Зенита", когда команда уже собиралась начать пробежку, произошел довольно забавный случай.

Нападающий петербургского клуба Артем Дзюба встал в ворота и покатил мяч на защитника Бранислава Ивановича со словами "Спорим на 100 долларов, что не забьешь". Иванович автоматически пробил, Дзюба удар парировал и тут же побежал к общей группе, обращаясь к Ивановичу "Все, с тебя 100 долларов". Впрочем, судя по смеху обоих футболистов, со стороны Дзюбы это было не более чем шуткой.

Напомним, что 2 апреля "Зенит" в гостях сыграет против "Рубина" в рамках 21-го тура чемпионата России.