Защитник "Челси" Бранислав Иванович прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с "Зенитом", информирует "Фонтанка". По информации издания, в 16:00 рейс из Лондона приземлился в аэропорту "Пулково".

32-летний футболист сообщил, что перелет прошел нормально, свое самочувствие он назвал "отличным" и сказал, что готов к игре на 100 процентов. Отмечается, что на вопрос о переговорах с "Зенитом" Иванович отвечать не стал, попросив прессу и болельщиков "немного подождать".

Как ранее сообщал "СЭ", серб подпишет контракт по схеме "2,5+1", а его зарплата составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехов в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал). При этом питерский клуб не будет платить за переход игрока "Челси", который покидает Лондон в статусе свободного агента.