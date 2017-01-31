Защитник "Челси" Бранислав Иванович прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с "Зенитом", информирует "Фонтанка". По информации издания, в 16:00 рейс из Лондона приземлился в аэропорту "Пулково".
32-летний футболист сообщил, что перелет прошел нормально, свое самочувствие он назвал "отличным" и сказал, что готов к игре на 100 процентов. Отмечается, что на вопрос о переговорах с "Зенитом" Иванович отвечать не стал, попросив прессу и болельщиков "немного подождать".
Как ранее сообщал "СЭ", серб подпишет контракт по схеме "2,5+1", а его зарплата составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехов в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал). При этом питерский клуб не будет платить за переход игрока "Челси", который покидает Лондон в статусе свободного агента.
CaseyWalse
Сказано же, свободным агентом переходит. Никто его не покупает. И если вы считаете, что Иванович не усилит Зенит - дождитесь официальных матчей!
19:47 31 января
199
Как сообщили в прессе: лично губернатор встречал у трапа и сразу повезли подписывать.
19:24 31 января
Lexx Luger
да идите вы лесом, Иванович топ защитник и еще минимум 3 года будет бегать на уровне, приход в Зенит это прежде всего желание выигрывать титулы и играть на высочайшем уровне, для любого игрока...
19:08 31 января
shpasic
так это только Зенит пенсионеров покупает, у остальных-то академии работают. вот, например, Краснодар уже почти полностью из собственных воспитанников будет, в ЦСКА вся сборная России. а уж Спартак-то и говорить нечего)
18:22 31 января
alur66
В какое убожество превратился наш дикий футбол-всех пенсионеров скупаем-играют они или не играют-просто скупаем и все-а своих ребят опять будем на банке мариновать. Смотреть уже невозможно на эту профанацию. И никакой ЧМ-2018 не поможет-все равно все распилят и разворуют.
17:25 31 января