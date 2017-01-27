10:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Иванович может достаться "Зениту" бесплатно

0
0
0
6

Защитник "Челси" Бранислав Иванович, получивший разрешение от клуба на переговоры с "Зенитом", покинет лондонцев на бесплатной основе, сообщает Daily Mail. По информации "СЭ", игрок, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт с "Зенитом" сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.

Браниславные были времена. Как Иванович играл за "Локо" //
"Вест Бромвич" хочет перехватить Ивановича у "Зенита" //
Иванович предпочел "Зенит" "Лестеру", "Эвертону" и "Вест Хэму"

Опрос

Нужен ли Иванович "Зениту"?
голосовать
0
0
0
6
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

= Даль =

для Зенита и 20 миллионов евро, считай, бесплатно.

13:33

Kirillyurrich

свиньи разочарованы

11:43

shpasic

что-то Лёня-космонавт на полуофициальной работе в Челси не справился с тем, чтобы Зениту впарить Ивановича на сто тыщ мильонов.

11:10

Жорик Вартанов

Зенит вообще умеет делать деньги, 9 млн рублей за Новосельцева,500 тыс. евро за Молло и вот теперь бесплатный Иванович, а ЦСКА денег на трансферы не находит, учитесь)))

11:05

Gogy

На содержание куда приятнее взять бордель, да и молодежь там обкаткиватт было бы легче. Не те в Том женщины с пониженной социальныхльгот ответственностью...

10:42

infeneon

Хороший ответ Луизу Адриану... оба бесплатно, оба с ломовой зарплатой которая не соответствует их уровню, оба не нужны своим клубам, точнее те мечтают от них избавиться... Лучше бы Томь на содержание взяли и молодежь там обкатывали.

10:32

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ