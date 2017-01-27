Иванович может достаться "Зениту" бесплатно

Защитник "Челси" Бранислав Иванович, получивший разрешение от клуба на переговоры с "Зенитом", покинет лондонцев на бесплатной основе, сообщает Daily Mail. По информации "СЭ", игрок, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт с "Зенитом" сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.

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