Иванович может достаться "Зениту" бесплатно

Защитник "Челси" Бранислав Иванович, получивший разрешение от клуба на переговоры с "Зенитом", покинет лондонцев на бесплатной основе, сообщает Daily Mail. По информации "СЭ", игрок, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт с "Зенитом" сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.
Браниславные были времена. Как Иванович играл за "Локо" //
"Вест Бромвич" хочет перехватить Ивановича у "Зенита" //
Иванович предпочел "Зенит" "Лестеру", "Эвертону" и "Вест Хэму"
= Даль =
для Зенита и 20 миллионов евро, считай, бесплатно.
13:33
Kirillyurrich
свиньи разочарованы
11:43
shpasic
что-то Лёня-космонавт на полуофициальной работе в Челси не справился с тем, чтобы Зениту впарить Ивановича на сто тыщ мильонов.
11:10
Жорик Вартанов
Зенит вообще умеет делать деньги, 9 млн рублей за Новосельцева,500 тыс. евро за Молло и вот теперь бесплатный Иванович, а ЦСКА денег на трансферы не находит, учитесь)))
11:05
Gogy
На содержание куда приятнее взять бордель, да и молодежь там обкаткиватт было бы легче. Не те в Том женщины с пониженной социальныхльгот ответственностью...
10:42
infeneon
Хороший ответ Луизу Адриану... оба бесплатно, оба с ломовой зарплатой которая не соответствует их уровню, оба не нужны своим клубам, точнее те мечтают от них избавиться... Лучше бы Томь на содержание взяли и молодежь там обкатывали.
10:32