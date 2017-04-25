13:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Иванов покинул заседание КДК РФС, Павлюченко - нет

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Президент "Урала" Григорий Иванов покинул заседание КДК РФС. Глава клуба отказался от комментариев. Нападающий екатеринбуржцев Роман Павлюченко остался на заседании, которое проходит в Доме футбола.

Судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным. Арбитр из Москвы Алексей Еськов удалил трех игроков "Урала", в том числе Павлюченко, за агрессивное поведение (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром). (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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pushgun

Павлюченко забрали с вещами??? Вот это да!

14:23