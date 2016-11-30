Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА

На 24-й минуте матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" ошибочное решение принял Сергей Иванов, назначивший пенальти в ворота гостей. Арбитр показал на 11-метровую отметку спустя несколько секунд после того, как в штрафной "Оренбурга" произошел контакт мяча и руки Владимира Полуяхтова. Очевидно, что судья, поначалу продолживший игру, получил сигнал от первого ассистента Андрея Глота, которому он потом в знак благодарности показал большой палец.
Между тем, защитник гостей в мяч не играл. Более того, он его не видел, так как, подпрыгнув, находился к мячу спиной и рукой попал по нему совершенно случайно. (Александр БОБРОВ)
vladi-xxx
Странно как то... Подпрыгнул, но мяча не видел.. А куда прыгал? Холодно что ли?
20:33
novic
Ошибочно, не ошибочно-счет-то уже 1:0.
20:32
andrey62
Че несет,очевидно что играл специально чтобы мяч к Тошичу не прилетел. Там желтая должна быть! А кто такой Бобров,свин?
20:32
resifi
Автор статьи похоже футбол совсем не смотрит!
20:32
playto
ничего удивительного
20:31
совва
если мяч не видишь, то руками можно махать, как макак и мяч из ворот выбивать?) а то, что локти прижаты должны быть, с этим как быть?
20:29
sergey.v1968
Сейчас повылезают всякие петровы и продолжат бить копытами, что все вокруг авно, а они - дон кихоты, судья абсолютно прав, а спартаку подсуживают.
20:29
ФанаТыЧ
Пенальти спорный. Но как понять случайно или нет, мне не понятно) Наверное ниже отписавшийся прав))
20:29
vov9903
Бобров самый умный мудила
20:26