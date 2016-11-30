Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА

На 24-й минуте матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" ошибочное решение принял Сергей Иванов, назначивший пенальти в ворота гостей. Арбитр показал на 11-метровую отметку спустя несколько секунд после того, как в штрафной "Оренбурга" произошел контакт мяча и руки Владимира Полуяхтова. Очевидно, что судья, поначалу продолживший игру, получил сигнал от первого ассистента Андрея Глота, которому он потом в знак благодарности показал большой палец.

Между тем, защитник гостей в мяч не играл. Более того, он его не видел, так как, подпрыгнув, находился к мячу спиной и рукой попал по нему совершенно случайно. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Оренбург"