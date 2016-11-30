20:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА

ЦСКА - "Оренбург". Спорный момент. ЦСКА - "Оренбург". Спорный момент. ЦСКА - "Оренбург". Спорный момент. ЦСКА - "Оренбург". Спорный момент. ЦСКА - "Оренбург". Спорный момент.
ЦСКА - "Оренбург". Спорный момент.
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На 24-й минуте матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА"Оренбург" ошибочное решение принял Сергей Иванов, назначивший пенальти в ворота гостей. Арбитр показал на 11-метровую отметку спустя несколько секунд после того, как в штрафной "Оренбурга" произошел контакт мяча и руки Владимира Полуяхтова. Очевидно, что судья, поначалу продолживший игру, получил сигнал от первого ассистента Андрея Глота, которому он потом в знак благодарности показал большой палец.

Между тем, защитник гостей в мяч не играл. Более того, он его не видел, так как, подпрыгнув, находился к мячу спиной и рукой попал по нему совершенно случайно. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Оренбург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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vladi-xxx

Странно как то... Подпрыгнул, но мяча не видел.. А куда прыгал? Холодно что ли?

20:33

novic

Ошибочно, не ошибочно-счет-то уже 1:0.

20:32

andrey62

Че несет,очевидно что играл специально чтобы мяч к Тошичу не прилетел. Там желтая должна быть! А кто такой Бобров,свин?

20:32

resifi

Автор статьи похоже футбол совсем не смотрит!

20:32

playto

ничего удивительного

20:31

совва

если мяч не видишь, то руками можно махать, как макак и мяч из ворот выбивать?) а то, что локти прижаты должны быть, с этим как быть?

20:29

sergey.v1968

Сейчас повылезают всякие петровы и продолжат бить копытами, что все вокруг авно, а они - дон кихоты, судья абсолютно прав, а спартаку подсуживают.

20:29

ФанаТыЧ

Пенальти спорный. Но как понять случайно или нет, мне не понятно) Наверное ниже отписавшийся прав))

20:29

vov9903

Бобров самый умный мудила

20:26

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