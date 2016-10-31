Иван Новосельцев: "Зенит" - такой клуб, где никто не дает тебе гарантий, что ты будешь играть"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев рассказал, что перед переходом в питерский клуб из "Ростова" общался о своей роли в команде с главным тренером Мирчей Луческу, информирует "Р-Спорт". Футболист отметил, что ему нужно больше игровой практики.

– Московские коллеги шутят: Иван ушел из клуба, который играет в Лиге чемпионов, чтобы играть в Лиге Европы. И при этом не играет. Задевает?

– "Зенит" – такой клуб, где никто не дает тебе гарантий, что ты будешь играть. В таких клубах присутствует конкуренция. Лига Европы – это тоже хороший турнир. Конечно, я думал, что получится больше матчей сыграть в Лиге Европы. К сожалению, получается, что в этом турнире я пока так и не сыграл.

– Есть ли у вас разговоры с Мирчей Луческу, один на один получается общаться?

– Были разговоры и при переходе, и когда я пришел в команду, и в дальнейшем. Были разговоры и по видению игры, и по ситуации в целом.

– Он говорит с вами, что-то объясняет?

– Был момент, еще до травмы. Я должен был играть, но получил травму и пропустил какой-то период времени. Пришлось все начинать по новой. Сейчас был матч с "Оренбургом", который как раз Нету пропускал. Я провел весь матч в основе – команда победила, мы сыграли на ноль. Но следующую кубковую игру с "Анжи" я уже не играл. Посмотрим, как дальше будет ситуация развиваться, я прикладываю все силы для того, чтобы играть с первых минут. Но пока трудно сказать, как будет. Повторюсь, я прикладываю максимум усилий, чтобы оставить хорошее впечатление о себе.

– Принято считать, что вы у Бердыева играли в три центральных защитника. Есть ли в этом проблема? Есть ли проблема при переходе в игре с трех центральных на другую схему?

– Нет, проблемы нет. Я до "Ростова" играл в других командах и по системе в два центральных защитника. И в школе я играл в четыре защитника, проблем нет. Я говорил, когда переходил в команду, что мне требуется некоторое время, чтобы перестроиться. Я уже перестроился, вспомнил определенные моменты. Для того, чтобы прочувствовать игру, полностью привыкнуть к партнерам, надо больше играть каждый матч. Проблем с перестроением с трех центральных защитников на игру в четыре защитника нет.