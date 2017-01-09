Иван Новосельцев: "Во время отпуска жена нашла мне тренера"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев рассказал, что на время отпуска жена нашла ему индивидуального тренера, с которым он занимался во Франции по индивидуальной программе. 25-летний игрок также отметил, что с приходом в команду Андрея Лунева еще одним хорошим человеком в коллективе стало больше.

– Получилось так, что моя жена интересовалась, практикуются ли в футболе индивидуальные тренировки за границей во время перерыва в сезоне, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Новосельцева. – Я ответил, что о таком не слышал – кто-то может остаться в городе и заниматься с тренером по физпоготовке, либо самостоятельно, но о таких случаях, чтобы кто-то из футболистов специально поехал за границу для занятий, мы не узнали. В итоге жена нашла тренера, и я поехал заниматься с ним во Францию. В целом, доволен, что провел время с пользой, хоть и не получилось погреться на солнце и поплавать.



– В "Зените" появились новые футболисты, например, Андрей Лунев, с которым вы уже знакомы.

– Да, вместе с Андреем мы играли в "Истре" и "Торпедо". Часто пересекались вне поля, гуляли. Рад, что Андрей перешел в "Зенит", еще одним хорошим человеком в коллективе стало больше.



– Ближайший официальный матч у "Зенита" не очень скоро – в Лиге Европы против "Андерлехта", с которым вы уже играли в этом сезоне.

– Да, это хорошая команда, но если взять, допустим, "Аякс", с которым "Ростов" встречался после "Андерлехта", то они на тот момент были сильнее. У бельгийцев в составе много молодых, техничных, умных и быстрых ребят. Конечно, будет непросто, но тот факт, что мне уже удалось победить в игре против них в этом сезоне, позволит лучше настроиться психологически.