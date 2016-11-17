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Иван Новосельцев: "В сборной я начал тренироваться полноценно"

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Защитник "Зенита" Иван Новосельцев рассказал о состоянии своего здоровья. Футболист добавил, что игроки сборной России готовы работать и исправляться.

– Иван, как самочувствие?

– У меня была травма, и в сборной я начал полноценно тренироваться, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Новосельцева. – Сейчас чувствую себя хорошо.

– Матч против "Крыльев Советов" пропустят Нету и Кришито из-за дисквалификаций, соответственно в обороне будет не так много вариантов. Насколько вы готовы сыграть?

– Я себя чувствую хорошо и готов выйти на поле.

– Как обстановка в сборной? Как воспринимаете критику в адрес команды?

– Атмосфера рабочая. Что касается критики, то будем исправляться, чтобы было больше позитивных моментов.

– Сыгранность увеличивается от матча к матчу?

– Если сравнивать игры с Катаром и Румынией, то разница есть – поправили какие-то моменты после первой игры в плане сыгранности, понимания друг друга, и стало лучше.

– Уделяете ли вы внимание рейтингу ФИФА?

– Мы уделяем внимание сыгранности и прогрессу сборной.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/11/17/ivan-novoseltsev-chuvstvuyu-sebya-khorosho-i-gotov-vyyti-na-pole/

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