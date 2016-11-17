Иван Новосельцев: "В сборной я начал тренироваться полноценно"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев рассказал о состоянии своего здоровья. Футболист добавил, что игроки сборной России готовы работать и исправляться.
– Иван, как самочувствие?
– У меня была травма, и в сборной я начал полноценно тренироваться, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Новосельцева. – Сейчас чувствую себя хорошо.
– Матч против "Крыльев Советов" пропустят Нету и Кришито из-за дисквалификаций, соответственно в обороне будет не так много вариантов. Насколько вы готовы сыграть?
– Я себя чувствую хорошо и готов выйти на поле.
– Как обстановка в сборной? Как воспринимаете критику в адрес команды?
– Атмосфера рабочая. Что касается критики, то будем исправляться, чтобы было больше позитивных моментов.
– Сыгранность увеличивается от матча к матчу?
– Если сравнивать игры с Катаром и Румынией, то разница есть – поправили какие-то моменты после первой игры в плане сыгранности, понимания друг друга, и стало лучше.
– Уделяете ли вы внимание рейтингу ФИФА?
– Мы уделяем внимание сыгранности и прогрессу сборной.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/11/17/ivan-novoseltsev-chuvstvuyu-sebya-khorosho-i-gotov-vyyti-na-pole/