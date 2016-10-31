Иван Новосельцев: "Спартак" готовится к "Зениту" даже больше, чем к ЦСКА"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев рассказал, что комфортно устроился в новом для себя городе, информирует "Р-Спорт". Также россиянин подчеркнул, что футболисты сборной России будут стараться повернуть болельщиков к себе лицом как можно быстрее.

– Как вы с супругой устроились в Питере, вам комфортно тут?

– Устроились комфортно. Солнца не хватает – это, наверное, самый важный момент для нас. А так здесь все хорошо, все комфортно.

– В Ростове такое солнце, сплошной позитив. Не такого ощущения, что тут день сурка?

– Да, есть такое, когда погода все время пасмурная и идут дожди. Такое ощущение, будто город спит. Но мы постепенно привыкаем, адаптируемся.

– Вы может выделить одного главного соперника "Зенита" по чемпионату?

– Исторически "Спартак" и "Зенит" всегда были конкурентами. "Спартак" готовится к "Зениту" даже больше, чем к ЦСКА. Сейчас "Спартак" и "Зенит" идут на первом месте, это два главных соперника, но нельзя забывать о других командах, которые находятся рядом и ждут осечки.

– Иван, вы игрок сборной России. Вас не задевают слова Марата Сафина, который говорит, что футболисты в России мертвые?

– У каждого человека есть свое мнение. Станислав Саламович (Черчесов) сказал: "Мы должны показывать хороший результат, чтобы болельщики потихоньку поворачивались к сборной лицом". Будем стараться сделать это как можно быстрее.