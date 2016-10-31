Иван Новосельцев: "Было бы странно, если бы мое положение в "Зените" меня устраивало"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев выразил надежду на то, что со временем станет игроком основы питерского клуба. В текущем сезоне россиянин в составе нового клуба принял участие в четырех встречах во всех турнирах, лишь в одной из них отыграв все 90 минут.

– Не могу сказать, что переход в "Зенит" дался тяжело, – цитирует "Р-Спорт" Новосельцева. – Приглашение в "Зенит" – положительный момент в карьере каждого футболиста. Это сильный клуб, переход в него – это шаг вперед. Я все взвешивал. Меня звал лично Мирча Луческу, и если бы прямого контакта с ним не было, еще не факт, что я перешел бы. Когда есть заинтересованность тренера, это очень важно. Это был один из главных факторов при принятии решения – то, что меня позвал в такую команду такой уважаемый специалист.

– То есть важно, что именно он вас звал?

– Да, если бы не звал, то решение могло бы быть совершенно другим.

Когда я пришел в команду, первое время выходил на замену. Это было логично. Надо было привыкнуть к перестановкам в команде, в том числе в плане ведения игры. Потом я получил травму, из-за которой, к сожалению, четыре игры пропустил, но к сбору национальной команды в октябре уже восстановился. Я перешел в "Зенит" и ставлю перед собой задачу закрепиться в стартовом составе. Я всегда стремился и стремлюсь играть, выходить на поле и приносить пользу команде с первых минут. Получается так, что пока после травмы я сыграл только один матч.

– Нынешнее положение вещей вас не устраивает?

– Было бы странно, если бы оно меня устраивало. Но я верю, что "Зенит" и главный тренер на меня рассчитывают, а игра в основном составе – вопрос ближайшего времени.