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Иван Новосельцев: "Аренда? Хочу, чтобы настал момент, когда я буду играть в основе "Зенита"

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Защитник "Зенита" Иван Новосельцев рассказал, что не рассматривает вариант с арендой в другой клуб, информирует "Р-Спорт". Также россиянин поведал, что за пределами поля футболисты питерского клуба не плотно поддерживают контракт друг с другом.

– Какой у вас контакт с Нету и Ломбертсом? Общаетесь за пределами поля?

– За пределами поля все разъезжаются по своим семьям, у всех свои дела, жены, дети. В принципе, в команде многие иностранцы русский знают. Нету вполне понимает по-русски, когда ему что-то говоришь. Есть какие-то моменты, когда мы на английском разговариваем, но в целом все друг друга понимают.

– Представим вариант неблагоприятный. Варианты с арендой готовы рассматривать?

– Я хочу, чтобы момент, когда я буду играть в основном составе и помогать команде на футбольном поле, настал как можно скорее. Именно об этом варианте я сейчас думаю.

– В чем особенность клуба "Зенит"?

– Это команда, которая всегда борется за победу – в каждом матче, во всех турнирах. Это команда, за которую болеет весь город. Помимо Питера, у "Зенита" есть и в других городах болельщики.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161031/1111580204.html

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