Иван Кордоба: "Несправедливо считать, что при Манчини дорога в "Зенит" для молодежи будет закрыта"

Бывший защитник "Интера" Иван Кордоба, выступавший под руководством Роберто Манчини, заявил, что под руководством итальянца в "Зените" дорога для молодых игроков не будет закрыта. Кордоба отметил, что именно при Манчини в "Интере" в 17 лет дебютировал Марио Балотелли.

– Проблема "Зенита" последних лет – отсутствие в команде молодежи, особенно из местных воспитанников. Новое руководство клуба заявило, что намерено эту проблему решать, но с подходами Манчини это не очень вяжется.

– Думаю, несправедливо считать, что при Манчини дорога в команду для молодежи будет закрыта, – цитирует еженедельник "Футбол" Кордобу. – Вспомните Марио Балотелли, с которым работал в Манчини в "Манчестер Сити", а до этого в "Интере". Талант Марио бросался в глаза, но тогда он был именно молодым, а вовсе не состоявшимся футболистом. Но Роберто ему доверял, хотя и в Италии, и в Англии перед тренером стояли максимальные задачи. А дебютировал Балотелли у нас в "Интере", на всякий случай, в 17 лет.

Для Манчини важно, чтоб юные мастера не только выделялись какими-то сильными качествами и чем дальше, тем выделялись ими чаще, но и готовность быстро проникнуться максимализмом тренера. Сам Роберто способен быстро привить молодым игрокам психологию чемпиона, допускаю, что зарядить своими амбициями, ему хватит и сборов. А дальше перспективы футболистов зависят уже от них – смогут ли они быстро обрести менталитет чемпиона и доказать Манчини свою готовность к достижению больших целей.

Роберто Манчини назначен главным тренером "Зенита"