21:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "У Кудряшова не было намерения нанести травму Зобнину"

0
0
0
3

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 10-го тура премьер-лиги выразил мнение, что удаление защитника Федора Кудряшова за фол на Романе Зобнине в конце первого тайма было необоснованным. Арбитр встречи Владислав Безбородов показал красные карточки двум футболистам гостей: Кудряшову и Сесару Навасу.

– Ребята не сдались, – сказал Данильянц в эфире канала "Наш футбол". – Боролись до конца, оставшись сперва вдесятером, а потом вдевятером.

У Кудряшова намерения нанести травму сопернику не было. Он боролся за мяч, попытался исправить свою ошибку и задел Зобнина.

– Насколько серьезная травма у Калачева?

– Надо будет обследовать, посмотреть. У него и до матча были проблемы, когда он из сборной вернулся.

Удаление Кудряшова в матче со "Спартаком": Безбородов слишком суров

Опрос

Справедливо ли удален Федор Кудряшов в матче со "Спартаком"?
голосовать
0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

fireman32

Он просто хотел погладить его всеми шипами.

22:14

Излучение Гаврилова-Черенкова

А за намерение нанести травму должен судить уже совсем другой судья.

21:52

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ