Иван Данильянц: "У Кудряшова не было намерения нанести травму Зобнину"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 10-го тура премьер-лиги выразил мнение, что удаление защитника Федора Кудряшова за фол на Романе Зобнине в конце первого тайма было необоснованным. Арбитр встречи Владислав Безбородов показал красные карточки двум футболистам гостей: Кудряшову и Сесару Навасу.

– Ребята не сдались, – сказал Данильянц в эфире канала "Наш футбол". – Боролись до конца, оставшись сперва вдесятером, а потом вдевятером.

У Кудряшова намерения нанести травму сопернику не было. Он боролся за мяч, попытался исправить свою ошибку и задел Зобнина.

– Насколько серьезная травма у Калачева?

– Надо будет обследовать, посмотреть. У него и до матча были проблемы, когда он из сборной вернулся.

Удаление Кудряшова в матче со "Спартаком": Безбородов слишком суров