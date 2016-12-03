Иван Данильянц: "Ростов" в матче с "Зенитом" держал в уме выезд в Эйндховен"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей с "Зенитом" (0:0) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России подчеркнул, что встреча получилась непростой. При этом, по словам Данильянца, игроки команды держали в уме выезд в Эйндховен на поединок 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Последний матч первой части чемпионата оказался очень непростым, – подчеркнул Данильянц. – Против нас была быстрая, организованная, нацеленная на победу команда. Впрочем, мы вполне соответствовали по этим параметрам, но ребятам было непросто. Сыграли на своем уровне лишь отдельные эпизоды. Не получилось всю игру доминировать, и соперник в целом имел преимущество, хотя мы проводили контратаки. У обеих команд были шансы на победу.

– Как стыкуется отказ РФПЛ в переносе этого матча и декларируемая задача набирать очки в еврорейтинге?

– Я не понимаю причинно-следственных связей между этим. Оба клуба хотели перенести матч. Сегодня получил подтверждение этому от помощника Луческу Саши Спиридона. Зенитовцы тоже были нацелены на то, что матч не состоится, и узнали о том, что придется играть, только после окончания предыдущего своего матча три дня назад. Конечно, это неоптимально – постоянно играть через два дня на третий. Отчасти многое сегодня ребятам не удавалось потому, что они держали в уме выезд в Эйндховен. Нам раньше многое удавалось, потому что мы каждый матч играли, как последний. А сегодня подсознательно знали, что он не последний.