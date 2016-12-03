Иван Данильянц: "Ростов" в матче с "Зенитом" держал в уме выезд в Эйндховен"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей с "Зенитом" (0:0) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России подчеркнул, что встреча получилась непростой. При этом, по словам Данильянца, игроки команды держали в уме выезд в Эйндховен на поединок 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.
– Последний матч первой части чемпионата оказался очень непростым, – подчеркнул Данильянц. – Против нас была быстрая, организованная, нацеленная на победу команда. Впрочем, мы вполне соответствовали по этим параметрам, но ребятам было непросто. Сыграли на своем уровне лишь отдельные эпизоды. Не получилось всю игру доминировать, и соперник в целом имел преимущество, хотя мы проводили контратаки. У обеих команд были шансы на победу.
– Как стыкуется отказ РФПЛ в переносе этого матча и декларируемая задача набирать очки в еврорейтинге?
– Я не понимаю причинно-следственных связей между этим. Оба клуба хотели перенести матч. Сегодня получил подтверждение этому от помощника Луческу Саши Спиридона. Зенитовцы тоже были нацелены на то, что матч не состоится, и узнали о том, что придется играть, только после окончания предыдущего своего матча три дня назад. Конечно, это неоптимально – постоянно играть через два дня на третий. Отчасти многое сегодня ребятам не удавалось потому, что они держали в уме выезд в Эйндховен. Нам раньше многое удавалось, потому что мы каждый матч играли, как последний. А сегодня подсознательно знали, что он не последний.
Andersen32
Данильянц играть надо, а не жаловаться на судьбу. А если не можете, не лезьте в еврокубки, ваше место с 7 по 12.
22:25
Вопреки
По арбитру согласен - клоун высшей пробы, не поставивший чистый пенальти на Калачеве, не удалив Юсупова и Кришито, пропуская явные толчки в спину. Но...Хочется задать вопрос ребятам, которые оправдывали подарок Бердыевым "Уралу" 3-х очков, чтобы потом порвать ПРЯМОГО КОНКУРЕНТА "Зенит" (смешно, глядя на таблицу): Ради чего эти игры в ротацию глобальную, если игроки были мертвыми (не имею ввиду желание) даже отдыхая один тур ? Без напряга бы взяли основой с заменами 3 очка у Урала и в таком же бей-беги сгоняли ничейку с питерскими... Осталось только проиграть ПСВ и говорить вообще будет не о чем. Столько брака и обрезов при большом отдыхе с никаким Зенитом... вы меня извините. Не понимаю этих игр в "главные" матчи - для кого они так делятся, для игроков или тренера ? И что вы хотите получить в конце сезона, привычный подвал ? Грустно смотреть на таблицу. Если выйдет команда в весну ЕК, то опять будет сложно с графиком и без ротации ? Так для чего тогда, уважаемые ? Как бы не доиграться...
22:12