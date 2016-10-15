Иван Данильянц: "Ростов" попал под раздел матча "Зенит" – "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 10-го тура чемпионата России посетовал на работу судейской бригады под руководством Владислава Безбородова, передает корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Гости завершали эту встречу вдевятером – в конце первого тайма прямую красную карточку получил Федор Кудряшов, в середине второго периода за вторую желтую был удален Сесар Навас.

– Получился очень драматичный матч, – подчеркнул Данильянц. – Наша ребята были на высоте во всех отношениях. По счету мы проиграли, по содержанию нет. Судейское представление, которое вы увидели, даже не нуждается в комментариях. Второй раз с нами совершают такое безобразие, как и с "Зенитом" и удалением Гацкана. Интересно, как "Спартак" после матча с "Зенитом" будет на это реагировать. Мы оказались не в то время и не в том месте. Попали под раздел после матча "Зенит" – "Спартак".

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