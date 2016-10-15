Иван Данильянц: "Ростов" попал под раздел матча "Зенит" – "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 10-го тура чемпионата России посетовал на работу судейской бригады под руководством Владислава Безбородова, передает корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Гости завершали эту встречу вдевятером – в конце первого тайма прямую красную карточку получил Федор Кудряшов, в середине второго периода за вторую желтую был удален Сесар Навас.
– Получился очень драматичный матч, – подчеркнул Данильянц. – Наша ребята были на высоте во всех отношениях. По счету мы проиграли, по содержанию нет. Судейское представление, которое вы увидели, даже не нуждается в комментариях. Второй раз с нами совершают такое безобразие, как и с "Зенитом" и удалением Гацкана. Интересно, как "Спартак" после матча с "Зенитом" будет на это реагировать. Мы оказались не в то время и не в том месте. Попали под раздел после матча "Зенит" – "Спартак".
Сейчас, при всех травмах и дисквалификациях, ситуация у нас очень сложная. Но, думаю, Курбан Бекиевич найдет средство, чтобы и из нее выйти.
Почему Ерохин завелся с Джано? Этого я не знаю и в любом случае это все ерунда по сравнению с тем цирком, который мы увидели (аплодисменты в зале).
У Калачева до игры были проблемы – повреждена пятка в районе ахилла. Это усугубилось.
Alex1133
Спасибо Ростов вы мужики...Так держать.
22:19
Ковтун
*поправка: 5-3-2
22:18
Вопреки
Наконец-то назвали вещи своими именами... а то все молча заглатывали беспредел "профессионалов" питерских и московских. Болелам "Ростова" пора готовить жалобу в УЕФА и ФИФА... Думаю подпишут не только жители Ростовской области, но и болельщики других региональных команд, страдающие от мутковского футбола в пользу кабинетных решал и спонсоров РФС. В Стране, где в футбольных соревнованиях правят решалы а не спортивная составляющая, не может проходить ЧЕМПИОНАТ МИРА !!! Все гостевые матчи ростовчан с "великими" и адм. ресурсными проходят по одному сценарию - удаление, пенальти, придуманные карточки и тормозящие атаку дончан свистки. Хочется услышать комментарии "великого и честного" МУТКО... Даже не знаю, что ему сказать после подобного позора... Чем Безбородов лучше Иванова, господин Президент РФС и кому такой футбол нужен ??? И этот позор арбитражный на глазах разведчиков испанских ("Атлетико"). Ростовчанам нужно подавать протест на эту карточку, поскольку этот беспредел уже достал. Господин Мутко отдает долги Федуновской семье за позор в Питере ? Не было сомнений в том, что Безбородов будет топить за "Спартак", но так откровенно... Разве у Кудряшова был умысел на удар соперника, которого он просто не мог видеть ? Вот вам и футбол "ЧЕСТНЫЙ" по господину Мутко - как же достали эти решалы питерские и московские.
22:18
Ковтун
Бла-бла-бла, лучше объясните своим костоломам, что так играть нельзя. Хотите выиграть у Спартака? Не играйте 5-3-1!
22:16
футбол2018
Срамфак нашел замену Пронесу-это Безбородов!!!
22:15
Sidestep
Ща Безбородова отстранят, придется Хусаинова из гроба вытаскивать. Тогда точно чемпионство не уплывет.
22:13
sergoX
Судье за матч - неуд! Взятку в полном размере не выплачивать. Установка на игру была: удаление+пеналь, а он глупец дал два удаления и не одного пенальти!!! Опять Спартак убили....
22:09