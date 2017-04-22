Иван Данильянц: "Ростов" хочет победить сильный "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура чемпионата России со "Спартаком".

- Надеемся, что ребята вернулись в прежнее состояние, - заявил Данильянц в эфире телеканала "Матч ТВ". - Хотим сегодня победить "Спартак" - команду сильную, агрессивную.

Ветер будет помехой как для соперника, так и для нас. Всем футболистам неудобно играть в такую погоду.

Встреча между "Ростовом" и "Спартаком" начнется в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.