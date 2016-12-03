Иван Данильянц: "Ничья с "Зенитом" - приемлемый результат для "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после домашнего матча 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что ничья является приемлемым результатом. Специалист также выразил надежду на то, что в игре заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ ростовчанам будет сопутствовать удача.

– В перерыве тренерский штаб "Ростова" призывал игроков действовать активно, – сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол". – Соперник был очень мотивирован догнать "Спартак" в турнирной таблице, поэтому сыграл сегодня максимально собранно. Замены в составе "Ростова" были плановыми. Александр Бухаров отыграл почти полный матч, у нас не было других вариантов. Хорошо, что удалось сохранить обоих нападающих. Считаю ничейный результат приемлемым для нашей команды. На подсознании была предстоящая игра Лиги чемпионов с ПСВ. Надеюсь, что в Голландии нам будет сопутствовать удача.