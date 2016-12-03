Иван Данильянц: "Ничья с "Зенитом" - приемлемый результат для "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после домашнего матча 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что ничья является приемлемым результатом. Специалист также выразил надежду на то, что в игре заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ ростовчанам будет сопутствовать удача.
– В перерыве тренерский штаб "Ростова" призывал игроков действовать активно, – сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол". – Соперник был очень мотивирован догнать "Спартак" в турнирной таблице, поэтому сыграл сегодня максимально собранно. Замены в составе "Ростова" были плановыми. Александр Бухаров отыграл почти полный матч, у нас не было других вариантов. Хорошо, что удалось сохранить обоих нападающих. Считаю ничейный результат приемлемым для нашей команды. На подсознании была предстоящая игра Лиги чемпионов с ПСВ. Надеюсь, что в Голландии нам будет сопутствовать удача.
svs
Platinum1991 хорош уже чушь молоть в каждой ветке.
21:39
Platinum1991
Ростов был БЛИЖЕ к победе, чем Зенит! Судья Мешков начудил и уж в который раз СПАС Зенит от ПОРАЖЕНИЯ!!! 68 мин. Калачёв подобрал мяч на правом фланге и затеял сольный проход к воротам Зенита. От одного ушел, от второго увернулся, впереди оставался только Кришито, который и нарушил правила против игрока "Ростова" на углу штрафной Зенита. Кришито сбивает Калачёва!!! 100% пенальти в ворота Зенита, но судья Мешков не свистит!!! Арбитр видел нарушение, но свистеть, на фол итальянца Кришито, почему-то не стал. А почему??? Потому что это пенальти 100% и поражение Зенита, а это не входило в планы судьи! Мешков это КРЕАТУРА Зенита и он всегда помогает Зениту всеми неправдами не проиграть! Вот и на этот раз ЗАКРЫЛ судья Мешков свои глаза на 100% ПЕНАЛЬТИ в ворота Зенита!!! Посмотрим,что КДК РФС скажет??? Очень будет интересно послушать, как они будут судью Мешкова ОТМАЗЫВАТЬ!!! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Зенит вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Зенит, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
21:26