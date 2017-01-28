Иван Бакулин: "Никто из "Спартака" по поводу Караваева не обращался"

Иван Бакулин, представитель защитника "Спарты" Вячеслава Караваева, отметил, что к нему не обращались из "Спартака" по поводу возможного перехода футболиста. По данным "СЭ", трансфер может обойтись красно-белым в три миллиона евро.
- Читал, что "Спартак" проявляет интерес к Караваеву, но из московского клуба ко мне никто не обращался, - отметил Бакулин. - У Вячеслава есть цель - играть в европейском топ-клубе, но к этому необходимо быть готовым. Это мечта и он к ней идет. (Сергей АСТАХОВ)
васятка
karlikf1 " У Вячеслава есть цель - играть в европейском топ-клубе, но к этому необходимо быть готовым. Это мечта и он к ней идет." Никто же не написал,что он сидит и ждет пока ему из Реала или Баварии приглашение пришлют. Сказаео-ЕСТЬ ЦЕЛЬ......ОН К НЕЙ ИДЁТ,дойдет,нет, видно будет,хотя(как не печально)врядли,согласен ошибиться.
21:12
karlikf1
Странник, азербайджанский Габала или напр. молдавский Шериф - это тоже просто европейские клубы. И хрен ты доккжешь обратное. А я вот смею утверждать, что в европейских клубах, из числа техтех, которые припринято именовать с приставкой "топ", в основном играют футболисты - игроки стартовых составов своих национальных сборных. Напопни, пож-та: где и когда этот Караваев засветился в сборной России?
20:21
Странник-777
В просто европейском он уже играет. Спарта чемпион Чехии. Караваев всю осеню отыграл в основе по 90 минут. 6 игру в Лиге Европы, с выходом в весенние этапы. Отзывы весьма положительные. Привлекается в молодежку России. Почему бы парню и не захотеть в топ-клуб? Гинер явно лоханулся... С учетом того, что у самих остались одни пенсионеры.
15:21
karlikf1
Ого! Не просто в европейском клубе, а именно в топ! Т.е. такие клубы, как напр. Шальке, Габург, Айнтрахт, Лацио, Фиорентина, Марсель, Торино, Болонья, Сампдория, Тулуза, Бордо, Герта, Фрайбург, этого защитника, поигравшего только немного в чешской Спарте, молодёжной сборной, да в дубле ЦСКА, уже не устраивают. Ему - вон, в топ-клуб охота. Интересно, кого именно этот игрочище готов сегодня-завтра вытеснить, допустим, из состава Баварии? Конкретно: кого и на каком основании?
14:31
ZohanDvir
я в менеджере его себе в Спартак купил))) ЦСКА оч большую ошибку сделал отпустив его, пусть и с правом обратного выкупа
14:02