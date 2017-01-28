Иван Бакулин: "Никто из "Спартака" по поводу Караваева не обращался"

Иван Бакулин, представитель защитника "Спарты" Вячеслава Караваева, отметил, что к нему не обращались из "Спартака" по поводу возможного перехода футболиста. По данным "СЭ", трансфер может обойтись красно-белым в три миллиона евро.

- Читал, что "Спартак" проявляет интерес к Караваеву, но из московского клуба ко мне никто не обращался, - отметил Бакулин. - У Вячеслава есть цель - играть в европейском топ-клубе, но к этому необходимо быть готовым. Это мечта и он к ней идет. (Сергей АСТАХОВ)