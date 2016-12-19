Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 6-е место – Артем Дзюба

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.
Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.
Сегодня, каждый час, "СЭ" будет публиковать одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Кроме того, по ходу дня на сайте "СЭ" появится и информация о выборе топ-5 лучшими тренерами и менеджерами. Оставайтесь с нами!
Шестое место в опросе занял форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. В прошлом чемпионате он провел 30 матчей, в которых забил 15 голов, в осенней части текущего – 14 матчей, забил 8 голов. В составе сборной России Дзюба в этом году провел 7 матчей, в которых забил 3 гола.
Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016.
7-е место – Жулиану
8-е место – Сослан Джанаев
9-е место – Кристиан Нобоа
10-е место – Василий Березуцкий
shpasic
ну, там же очевидно: Промес, Смолов, Акинфеев, Глушаков....
22:03
King's Bounty IIII
Теме спасибо за отличный сезон в Ростове. А деньги...любят все :)
21:58
serzheo
Как же я забыл, еще ж Ленивый Кока будет... Глушаков, Акинфеев. Еще двое, ммм, наверно Азмун и еще кто-то из подзабытых.
21:54
Проба положительна
Кокорин будет лучшим!! С Мамаевым!!
21:53
ЛКИ0811
А где люди из "великой" команды, не уж то все пять первых мест
21:51
BuroviK 1
Дзюба ,без Халка вообще не о чем , некому в Зените об Дзюбу, свояки забивать.
21:47
shpasic
ахахха, а где же Кокорин-то?)
21:45