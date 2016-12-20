Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 2-е место – Квинси Промес

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.

Каждый час "СЭ" публикует одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Оставайтесь с нами!

Второе место в опросе занял полузащитник "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес. В прошлом чемпионате он провел 30 матчей, в которых забил 18 голов, в осенней части текущего – 14 матчей, забил 6 голов.

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016.

3-е место – Игорь Акинфеев

4-е место – Сердар Азмун

5-е место – Денис Глушаков

6-е место – Артем Дзюба

7-е место – Жулиану

8-е место – Сослан Джанаев

9-е место – Кристиан Нобоа

10-е место – Василий Березуцкий ​