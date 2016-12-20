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Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 2-е место – Квинси Промес

Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.

Каждый час "СЭ" публикует одну фамилию из топ-10 лучших игроков России, итоги же мы подведем уже в 2.00 по Москве. В это же время на нашем сайте появится и эксклюзивное интервью победителя, которое, обещаем, вас не разочарует. Оставайтесь с нами!

Второе место в опросе занял полузащитник "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес. В прошлом чемпионате он провел 30 матчей, в которых забил 18 голов, в осенней части текущего – 14 матчей, забил 6 голов.

Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 
3-е место – Игорь Акинфеев  
4-е место – Сердар Азмун 
5-е место – Денис Глушаков 
6-е место – Артем Дзюба
7-е место – Жулиану 
8-е место – Сослан Джанаев 
9-е место – Кристиан Нобоа
10-е место – Василий Березуцкий ​

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КОММЕНТАРИИ (5)
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dfh57rg

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02:05

merniloskut

Если лучшим не станет Зе, то все сачинители казлы и при том ванючие!

02:03

Алексей Х

Федя лучший.

01:56

баламошка

Федька-красава. И Антошка тоже.

01:43

spetrov

Да, прав был Jean4, только последовательность чуть иная. Но в целом, наверное, справедливо.

01:36

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