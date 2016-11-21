Источник: Карреру не предупредили о возможном трансфере Селихова в "Спартак"

Возможное приобретение голкипера "Амкара" Александра Селихова не было согласовано с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой, утверждает ТАСС со ссылкой на источник в красно-белом клубе. Сегодня 22-летний россиянин в сопровождении врача "Спартака" прошел медосмотр. Ожидается, что контракт игрока с красно-белыми будет подписан уже во вторник.

Как сообщает агентство, генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов встречался с Каррерой в прошлую пятницу (18 ноября), однако о возможном переходе голкипера "Амкара" итальянского специалиста не предупредил. Каррера узнал о покупке Селихова только в воскресенье – в день матча 14-го тура премьер-лиги против "Амкара" (1:0). Тренер "Спартака" остался недоволен тем фактом, что трансферные вопросы клуба решаются без его ведома.

Напомним, что с 2004 по 2006 год Селихов выступал за молодежную команду "Спартака". С 2014 года в составе "Амкара" он провел 37 матчей, в которых пропустил 34 гола.