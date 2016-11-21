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Источник: Карреру не предупредили о возможном трансфере Селихова в "Спартак"

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Возможное приобретение голкипера "Амкара" Александра Селихова не было согласовано с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой, утверждает ТАСС со ссылкой на источник в красно-белом клубе. Сегодня 22-летний россиянин в сопровождении врача "Спартака" прошел медосмотр. Ожидается, что контракт игрока с красно-белыми будет подписан уже во вторник.

 
Александр СЕЛИХОВ пытается парировать удар кого-то из хозяев.Зачем Селихов "Спартаку"? И где был "Зенит"?

Как сообщает агентство, генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов встречался с Каррерой в прошлую пятницу (18 ноября), однако о возможном переходе голкипера "Амкара" итальянского специалиста не предупредил. Каррера узнал о покупке Селихова только в воскресенье – в день матча 14-го тура премьер-лиги против "Амкара" (1:0). Тренер "Спартака" остался недоволен тем фактом, что трансферные вопросы клуба решаются без его ведома.

Напомним, что с 2004 по 2006 год Селихов выступал за молодежную команду "Спартака". С 2014 года в составе "Амкара" он провел 37 матчей, в которых пропустил 34 гола.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Spartak-Online1

А кто источник?Газпром? По любому! Гинер не может по определение,ибо скоро начнет просить милостыню.Хотят расшатать нашу красно-белую лодку! Фиг вам!)))

20:59

igorvasilevich

Федуну не нужно золото просто. Этот человек все время делает, чтобы Спартак все время проваливался. Сейчас Промеса продадут быстро и накупят Мукунок и во втором круге посыплется.

20:34

ЗЮК

Статья-повод для разных имбецилов показать отсутствие ума в их головах.Пока жёлтые газетёнки не будут наказывать рублём за распространение заведомо ложной информации,такая чушь будет литься.

20:27

defender_8

Может быть это "утка". Но надо бы перенять опыт Ростова. Главный тренер даёт интервью, другой машет руками у бровки, а главный жрец за стеклом саркофага хмурит густые брови. Так кто же в Спартаке Каррера?

19:56

Jean4

Не мудрено, ну не может в темном царстве Федуна все вдруг стать хорошо. Не знал Каррера куда попал, скоро они ему новую жинку подыщут, без его ведома.

19:50

onlywhitespartak

Если правда то это в репертуаре руководителей мы типо сделали все что можно , а ты ложаешь ! Карреру щас многие очень сильно поддерживают и если это правда ему это надо пресекать на корню ! Я думаю он так и сделает , но допуская что это утка , все таки вообще не поинтересоваться мнением тренера и выкинуть деньги можно только если имеешь какой то интерес со сделки , так что Федуну стоит задуматься кто там его бабки пилит из родственничков

19:48

Hummel

Ну вот как к этому относиться?.. Только материться остаётся. Если это правда, то правильно сделал Бердыев, что не пошёл в Спартак. Сидение у кормушки для спартаковского менеджмента дороже престижа и уважения... Браво, Федун...

19:45

А380726

Угу, вчера отскочили на последних секундах благодаря незаряженной палке Глушака. Но тенденция в сторону деградации: при обозначенным ограниченном бюджете на новичков тратить 3,5 евро лямов воротника на скамейку... Это даже не провокация, а откровенный развал вдруг неожиданно помогшего Карреры. В общем, в лучшем случае, Евролига и без евротренера

19:36

triumfator

бойкот и не ехать в Грозный)

19:16

pravda1979

Это не сенсация вовсе. )) Вот если бы Карреру не предупредили о трансфере Криштиану Роналдо. Тогда это была бы бомба. ))

19:11

Долой марионеток-макларенеток

Да-да, понеслась коза по кочкам... Сейчас всяческие источники начнут вылезать по этому и другим поводам. Несомненно - будут печататься. Самим не смешно?)

19:02

werder63

ЕСЛИ СТАТЬЯ ПРАВДИВА, то Руководство Спартака ведет себя с итальянским тренером так же, как и со всеми остальными до него. Возможно, Бердыев поэтому и не пошел тренировать. Но Каррера не позволит так с собой обращаться, боюсь в Спартаке он надолго не задержится, а жаль

19:01

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

от оно! скандалы, интриги, ну и т.д. начинайте качать титаник! пора уже.

18:58

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ