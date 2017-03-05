"Ислочь" предложила воспитаннику "Зенита" двухлетний контракт

Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский сообщил, что в клубе остались довольны воспитанником "Зенита" Кириллом Костиным, который находился в команде на просмотре. Игроку предложен двухлетний контракт.

- Кириллом мы остались довольны, - приводит пресс-служба "Ислочи" слова Жуковского. - Видно, что у него хорошая школа, приличный уровень. И не зря он выступал за молодежную сборную. Предложили ему двухлетний контракт, он взял время на раздумье.

Отметим, 22-летний защитник выступал в ПФЛ и ФНЛ за "Зенит-2", где провел в общей сложности 75 матчей, забил пять мячей. В прошлом сезоне Костин играл за португальскую "Лейрию".