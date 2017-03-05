"Ислочь" предложила воспитаннику "Зенита" двухлетний контракт

Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский сообщил, что в клубе остались довольны воспитанником "Зенита" Кириллом Костиным, который находился в команде на просмотре. Игроку предложен двухлетний контракт.
- Кириллом мы остались довольны, - приводит пресс-служба "Ислочи" слова Жуковского. - Видно, что у него хорошая школа, приличный уровень. И не зря он выступал за молодежную сборную. Предложили ему двухлетний контракт, он взял время на раздумье.
Отметим, 22-летний защитник выступал в ПФЛ и ФНЛ за "Зенит-2", где провел в общей сложности 75 матчей, забил пять мячей. В прошлом сезоне Костин играл за португальскую "Лейрию".
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http://fcisloch.by/arhiv-novostey/vitaliy-zhukovskiy-predlozhili-kirillu-kostinu-dvuhletniy-kontrakt-on-vzyal-vremya-na-razdume/