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Иржи Ярошик: "Рад, что выбрал ЦСКА, а не "Спартак"

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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в интервью "Известиям" подчеркнул, что мог стать игроком "Спартака". Хавбек рад тому, что заключил соглашение с армейцами, за которых выступал с 2003 по 2004 год.

- На момент вашего перехода вы стали самой дорогой покупкой в истории чемпионата России. Вспомните, как вы оказались в ЦСКА...

- Знаете, я всегда мечтал играть в Западной Европе. Но в тот момент я решил выбрать российский клуб. Помню, как подписывал контракт с ЦСКА. На улице шел снег, температура была -25, а я ставил подпись под пятилетним соглашением и даже немного потом расплакался. Но в итоге, видите, в России я смог прогрессировать.

- Когда переходили в ЦСКА, вами еще кто-нибудь интересовался?

- Меня могла получить другая московская команда - "Спартак". Но я рад, что выбрал именно ЦСКА. Армейцы в тот момент как раз были на подъеме, а красно-белые, я бы сказал, на спаде.

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http://izvestia.ru/news/643088#ixzz4PQ6NA6wm

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Exsorsist

Зря ушел от коней. Нигде не прижился потом.

17:07

spetrov

Безграмотный +1. Ничего обидного ни для какого клуба. Мог и в Спартаке оказаться. Почему нет. Тоже наверняка пользу приносил бы.

16:58

Meddle

Безграмотный ... Иржи хороший игрок, те чехи Ярошик, Ковач, Йыранек классные парни были в нашем чемпе. Болельщик СМ 16:50 ==== Все верно.

16:58

Безграмотный

SPFAN, странный вы молодой человек. В принципе он ничего плохого не сказал, как было тогда и вправду ЦСКА на подъёме, выбрал другой клуб. Иржи хороший игрок, те чехи Ярошик, Ковач, Йыранек классные парни были в нашем чемпе. Болельщик СМ

16:50

spetrov

SPFAN, кому как не тебе это знать.

16:41

SPFAN

Неудачник тож заговорил. Спартаку он и подавно не нужен был.

16:12

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