Иржи Ярошик: "Рад, что выбрал ЦСКА, а не "Спартак"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в интервью "Известиям" подчеркнул, что мог стать игроком "Спартака". Хавбек рад тому, что заключил соглашение с армейцами, за которых выступал с 2003 по 2004 год.

- На момент вашего перехода вы стали самой дорогой покупкой в истории чемпионата России. Вспомните, как вы оказались в ЦСКА...

- Знаете, я всегда мечтал играть в Западной Европе. Но в тот момент я решил выбрать российский клуб. Помню, как подписывал контракт с ЦСКА. На улице шел снег, температура была -25, а я ставил подпись под пятилетним соглашением и даже немного потом расплакался. Но в итоге, видите, в России я смог прогрессировать.

- Когда переходили в ЦСКА, вами еще кто-нибудь интересовался?

- Меня могла получить другая московская команда - "Спартак". Но я рад, что выбрал именно ЦСКА. Армейцы в тот момент как раз были на подъеме, а красно-белые, я бы сказал, на спаде.