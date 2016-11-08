Иржи Ярошик: "Рад, что выбрал ЦСКА, а не "Спартак"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в интервью "Известиям" подчеркнул, что мог стать игроком "Спартака". Хавбек рад тому, что заключил соглашение с армейцами, за которых выступал с 2003 по 2004 год.
- На момент вашего перехода вы стали самой дорогой покупкой в истории чемпионата России. Вспомните, как вы оказались в ЦСКА...
- Знаете, я всегда мечтал играть в Западной Европе. Но в тот момент я решил выбрать российский клуб. Помню, как подписывал контракт с ЦСКА. На улице шел снег, температура была -25, а я ставил подпись под пятилетним соглашением и даже немного потом расплакался. Но в итоге, видите, в России я смог прогрессировать.
- Когда переходили в ЦСКА, вами еще кто-нибудь интересовался?
- Меня могла получить другая московская команда - "Спартак". Но я рад, что выбрал именно ЦСКА. Армейцы в тот момент как раз были на подъеме, а красно-белые, я бы сказал, на спаде.
Exsorsist
Зря ушел от коней. Нигде не прижился потом.
17:07
spetrov
Безграмотный +1. Ничего обидного ни для какого клуба. Мог и в Спартаке оказаться. Почему нет. Тоже наверняка пользу приносил бы.
16:58
Meddle
Безграмотный ... Иржи хороший игрок, те чехи Ярошик, Ковач, Йыранек классные парни были в нашем чемпе. Болельщик СМ 16:50 ==== Все верно.
16:58
Безграмотный
SPFAN, странный вы молодой человек. В принципе он ничего плохого не сказал, как было тогда и вправду ЦСКА на подъёме, выбрал другой клуб. Иржи хороший игрок, те чехи Ярошик, Ковач, Йыранек классные парни были в нашем чемпе. Болельщик СМ
16:50
spetrov
SPFAN, кому как не тебе это знать.
16:41
SPFAN
Неудачник тож заговорил. Спартаку он и подавно не нужен был.
16:12