Иржи Ярошик: "Очень рад побывать на стадионе ЦСКА и приеду сюда снова"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик остался доволен посещением нового стадиона армейцев. 38-летний чех посетил вчерашний матч 10-го тура чемпионата России, в котором красно-синие обыграли "Уфу" (1:0).

– Летом закончил футбольную карьеру, сейчас ищу, чем заняться дальше, - цитирует пресс-служба клуба Ярошика.

– Как тебе новый стадион ЦСКА?

– Конечно, долго ждал его, как болельщики и игроки. У них теперь есть прекрасный дом, прекрасный стадион. Надеюсь, на играх будет собираться больше фанатов. Я бы мечтал сыграть на таком стадионе, немного завидую игрокам!

– Ты пообщался со старыми друзьями – Игорем Акинфеевым, Сергеем Игнашевичем, Алексеем и Василием Березуцкими…

– Рад, что они ещё играют! Мне самому хотелось бы поиграть с ними вместе. Они легенды. Всегда очень приятно видеть бывших партнёров и смотреть их игру.

– Как вспоминаешь период, проведенный в ЦСКА?

– Это был мой первый большой шаг, из Чехии переехал за границу играть в футбол. Когда подписал контракт, сидел в гостинице, за окном падал снег и было -25. Я начал плакать, думал: с кем же я подписал контракт! Но теперь я с радостью вспоминаю то время. Был прекрасный коллектив, мы показывали хорошую игру, стали чемпионами. Эти два года мне навсегда запомнились.

– Спасибо, Иржи. Мы тебя помним, любим, всегда добро пожаловать на Арену ЦСКА!

– Я очень рад и приеду сюда снова!