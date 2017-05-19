Инсайд Рабинера. Сумма отступных Промеса для европейских клубов – 37,5 миллиона евро

В первой половине июня выйдет в свет новая книга нашего обозревателя Игоря РАБИНЕРА "Как возрождали "Спартак" о первом чемпионском сезоне красно-белых за 16 лет. Сегодня "СЭ" публикует "инсайдерскую" главу с не известными широкой публике подробностями того, как ковалось сенсационное чемпионство.

Кстати, новый спартаковский контракт Промеса – очень хороший, но далеко не "халковский". Он слишком сложен с математической точки зрения, чтобы подсчитать точные цифры, но в среднем за год голландец зарабатывает в "Спартаке" примерно три с половиной миллиона евро.



Мне стала известна сумма отступных, прописанная в новом красно-белом контракте Квинси для европейских клубов, – 37,5 миллиона евро. Как сказал в "СЭ" Федун, для Китая они двойные. Но, зная спортивную "начинку" голландца, Поднебесная сейчас для него, можно не сомневаться, неактуальна.



Промес по зарплате – естественно, номер один из "основы" "Спартака", а знаете, кто номер 11? Роман Зобнин. Цифры мне выяснить не удалось – сказали только, что его контракт намного меньше, чем у остального костяка. Причем по нынешнему соглашению у него еще три года. В связи с этим очень вероятно, что Федун в одностороннем порядке улучшит хавбеку условия. Заслужил.

Полностью главу новой книги Игоря Рабинера читайте здесь