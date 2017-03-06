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Илья Жигулев: "Вряд ли "Краснодар" может быть доволен ничьей"

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Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев отметил, что ощущения после ничьей со "Спартаком" (2:2) двойственные. Хавбек дебютировал в премьер-лиге, заменив травмированного Юрия Газинского в первом тайме.

– С одной стороны, "Спартак" лидер, и ничья с ним – это неплохо, – приводит пресс-служба "Краснодара" слова Жигулева. – Но вряд ли мы довольны ничьей. Хорошо, конечно, что отыгрались. Но всегда надо настраиваться на победу. И не до конца удовлетворены результатом. Было тяжеловато в том плане, что я не ожидал, что выйду. Первые минут пять входил в игру. А потом уже думал только о помощи команде.

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