17:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Илья Кутепов: "Видимо, игроки "Спартака" не услышали, что Каррера говорил перед игрой"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов в перерыве домашнего матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что после перерыва команде надо менять свою игру. По словам Кутепова, игрокам "Спартака" за перерыв надо быстро все переосмыслить.

– Почему не удалось забить в первом тайме – соперник виноват?

– Мы сами виноваты. Думаю, тренер скажет определенные слова в перерыве, и во втором тайме мы поменяем свою игру.

– А судя по тому, что Каррера говорил перед матчем, игра команды должна была отличаться?

– Видимо, ребята не услышали, что тренер говорил перед игрой. Надо быстро все сейчас переосмыслить и играть в тот футбол, в который мы умеем.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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genas

просто экс спартаковцы пытаются доказать свою проф пригодность

17:35

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