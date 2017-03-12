Илья Кутепов: "Видимо, игроки "Спартака" не услышали, что Каррера говорил перед игрой"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в перерыве домашнего матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что после перерыва команде надо менять свою игру. По словам Кутепова, игрокам "Спартака" за перерыв надо быстро все переосмыслить.

– Почему не удалось забить в первом тайме – соперник виноват?

– Мы сами виноваты. Думаю, тренер скажет определенные слова в перерыве, и во втором тайме мы поменяем свою игру.

– А судя по тому, что Каррера говорил перед матчем, игра команды должна была отличаться?

– Видимо, ребята не услышали, что тренер говорил перед игрой. Надо быстро все сейчас переосмыслить и играть в тот футбол, в который мы умеем.